Atual vice é eleito para presidência do Centro Empresarial de Flores da Cunha

Empresário é diretor administrativo da Cometa Malhas, empresa familiar. Luizinho Bebber / Divulgação

Atual vice-presidente do Centro Empresarial de Flores da Cunha, o empresário Elias Reginato Biondo foi eleito para comandar a entidade nos próximos dois anos. A eleição foi realizada nesta terça-feira (25) e ele sucederá Gilberto Boscato a partir de 1º janeiro de 2026.

Biondo terá como vice-presidente Francinei Bulla. A nova diretoria contará ainda com os diretores Bruna Bebber, Décio Antônio Demoliner, Denise Lúcia Andrighetti Venturini, Leandro Mantovani e Marcelo Costa.

O novo presidente tem como planos fortalecer a entidade e dar sequência ao trabalho realizado pelas últimas gestões. Um dos objetivos e elaborar um plano para buscar resolver a escassez de mão de obra em Flores da Cunha apontada em uma pesquisa realizada pelo Centro Empresarial.