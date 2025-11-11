Atacarejo em Caxias tem 20 vagas de emprego e realiza seleção até sexta-feira; veja mais destaques de economia

Fort Atacadista fica na Rua Tronca. Marcelo Pertile dos Santos / Arquivo Pessoal

A unidade do Fort Atacadista em Caxias está com 20 vagas de emprego para auxiliar de perecíveis, auxiliar de carga e descarga e operador de loja.

Leia Mais Olhar estrangeiro mostra a riqueza turística de Caxias do Sul

A seleção ocorre no local até sexta-feira (14), das 8h30min às 11h e das 14h às 16h30min.

Espumante do Papai Noel

Espumante oficial do Natal Luz de Gramado há mais de duas décadas, o Miolo Cuvée Nature é ainda mais especial neste ano porque celebra os 40 anos do evento e integra o Passaporte Experience. Quem comprar o ingresso especial receberá uma garrafa da edição comemorativa.

Miolo Cuvée Nature celebra os 40 anos do Natal Luz. Miolo / Divulgação

A experiência também inclui um coquetel premium, o figurino oficial para participar do desfile e uma foto com o Papai Noel.

Feito aqui

As coleções desenvolvidas pelas marcas participantes da quinta edição do Feito na Serra Gaúcha serão apresentadas nesta terça-feira (11) em um evento às 10h, no Sebrae, em Caxias.

Neste ano, 14 pequenos negócios de Caxias, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Gramado, Pinto Bandeira e São Francisco de Paula participam do projeto.

As marcas são identificadas com um selo que reconhece os trabalhos por meio de consultorias alicerçadas em pilares como contextualização regional, desenvolvimento dos produtos e comunicação.

O time de curadores tem Bernardete Venzon e Tatiane Alves.

As inscrições para a próxima edição do Feito na Serra Gaúcha já estão abertas. É preciso ter o processo de criação voltado para vestuário, acessórios, calçados, artesanato, móveis e home design. Mais informações: @feitonaserragaucha ou (54) 99945-0577.