Artesanato de Pinto Bandeira é destaque na COP30

O artesanato que atravessa gerações na Serra cruzou o país e está na COP30. Dois modelos de bolsas feitas a partir da arte da dressa (espécie de trança feita com palha de trigo) pelo Ateliê Mãos de Palha, de Pinto Bandeira, são expostas no evento global em Belém, no Pará.
Os produtos são confeccionados por três mulheres da mesma família: Lurdes Trivelin De Toni, Jaqueline De Toni Bissolotti e Angela Maria De Toni Bissolotti. Elas são avó, filha e neta, respectivamente.
Os itens foram selecionados pelo projeto Artesanato de Fibra RS para representar o Estado na COP ao lado dos colares de mesa em fibra de bananeira da artesã Manuela Rosa e um composto de parede decorativo em fibra de vime da Vimes Saccaro.
O Ateliê Mãos de Palha também participa do projeto Feito na Serra Gaúcha e estava presente nesta terça-feira (11) na exposição no Sebrae.