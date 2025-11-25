Agrale entrega primeiros ônibus elétricos para Buenos Aires

Modelo entregue é o 100% elétrico MT 17.0 LEe. Agrale / Divulgação

A Agrale entregou cinco dos primeiros ônibus 100% elétricos MT 17.0 LEe para a implantação do TramBus, novo sistema de mobilidade sustentável de Buenos Aires, na Argentina. A licitação prevê 22 unidades deste modelo, que tem capacidade para 135 pessoas, e outros 60 veículos do modelo MT 17.0 Lee, com capacidade para 75 passageiros.

Leia Mais Rede de supermercados da Serra abre segunda loja em Caxias do Sul

O chassi foi desenvolvido pela Agrale Argentina S.A. e o conjunto elétrico foi criado em parceria com a britânica Equipmake LTD. A carroceria foi produzida pela TodoBus S.A., do Grupo Dota. A autonomia mínima dos elétricos é de 270 quilômetros.