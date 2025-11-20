Agência caxiense assume estratégia digital de empresa de produtos de limpeza e projeta fechar 2025 com crescimento de 20%

A estratégia de comunicação digital, além de design, performance, inbound marketing e campanhas nacionais da Girando Sol terão, a partir deste mês, a assinatura da Macaw Marketing Vivo.
A agência caxiense venceu uma concorrência nacional que contou com a participação de empresas de diferentes regiões do país interessadas na marca de produtos de higiene e limpeza do Brasil.
A conquista da conta da Girando Sol e de outras importantes empresas e a abertura de uma unidade de negócios em Campinas neste ano devem impulsionar o crescimento da Macaw. A agência projeta encerrar 2025 com aumento de 20%.