Agência caxiense assume estratégia digital de empresa de produtos de limpeza e projeta fechar 2025 com crescimento de 20%

Da esquerda para a direita: Gilmar Borscheid, diretor da Girando Sol; Maurício Fischer Costa, diretor da Macaw; Verônica Dadalt, coordenadora de Marketing da Girando Sol; Luciane Nicolini, gerente da Macaw; e Gabriela Santos, analista de marketing da Girando Sol. Manuela Bortolini / Divulgação

A estratégia de comunicação digital, além de design, performance, inbound marketing e campanhas nacionais da Girando Sol terão, a partir deste mês, a assinatura da Macaw Marketing Vivo.

A agência caxiense venceu uma concorrência nacional que contou com a participação de empresas de diferentes regiões do país interessadas na marca de produtos de higiene e limpeza do Brasil.