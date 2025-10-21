Vinícola da Serra cria experiências com Denominação de Origem e harmonizações de queijos

Atrações custam de R$ 90 a R$ 150 por pessoa. Eduardo Benini / Divulgação

Tem duas novas experiências enoturísticas na sede matriz da Aurora, em Bento Gonçalves: degustação de espumantes com Denominação de Origem (D.O.) Altos de Pinto Bandeira e harmonização de queijos e vinhos.

Cada sessão pode receber de duas a 20 pessoas. Há possibilidade de atendimento de grupos fechados de até 50 participantes, mediante agendamento, inclusive com suporte em outros idiomas.