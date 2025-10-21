Vinícola da Serra cria experiências com Denominação de Origem e harmonizações de queijos

Tem duas novas experiências enoturísticas na sede matriz da Aurora, em Bento Gonçalves: degustação de espumantes com Denominação de Origem (D.O.) Altos de Pinto Bandeira e harmonização de queijos e vinhos.
Cada sessão pode receber de duas a 20 pessoas. Há possibilidade de atendimento de grupos fechados de até 50 participantes, mediante agendamento, inclusive com suporte em outros idiomas.
O valor das experiências varia de R$ 90 a R$ 150 por pessoa. Mais informações e reservas pelo site vinicolaaurora.com.br, pelo e-mail turismo@vinicolaaurora.com ou pelos telefones (54) 2102-2095 e (54) 99134-5916.