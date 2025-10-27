Veja quais são as vinícolas da Serra com amostras mais representativas na 33ª Avaliação Nacional de Vinhos

Das 16 amostras mais representativas da 33ª Avaliação Nacional de Vinhos — Safra 2025, realizada no sábado (25), em Bento Gonçalves, 13 são de vinícolas gaúchas.
A maioria delas foi da Serra:
- Pinot Noir, da Geisse (Pinto Bandeira)
- Pinot Noir, da Valduga (Bento Gonçalves)
- Riesling Itálico, da Gaio (Flores da Cunha)
- Chardonnay, da Gazzaro (Flores da Cunha)
- Moscato Giallo, da Tradição/Grutinha (Caxias do Sul)
- Cabernet Franc, da Casacorba (Nova Roma do Sul)
- Pinot Noir, da Aurora (Bento Gonçalves)
- Rebo, da Campestre (Vacaria)
- Cabernet Sauvignon, da NOVA (Flores da Cunha)
- Cabernet Franc, da Don Guerino (Alto Feliz)
- Tannat, da Monte Reale (Flores da Cunha)
- Touriga Nacional/Tannat/Petit Verdot/Tempranillo/Merlot/Cabernet Sauvignon, da Vinícola Miolo (Bento Gonçalves)
No total, foram 533 amostras e 800 apreciadores de diferentes estados e países.