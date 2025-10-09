Ursinho de chocolate lidera vendas em linha que já soma 15 mil unidades vendidas em três meses em Gramado

Formato responde por 30% do faturamento da linha e é o campeão de vendas da coleção. Prawer / Divulgação

A linha de sobremesas finas de entremets da Prawer, em Gramado, alcançou a marca de 15 mil unidades vendidas em três meses. Diante de tanto sucesso, a coleção que tem formato de bichinhos ganhou um nome: Sweeties.

Leia Mais De sacoleira a empresária: fundadora de marca de moda feminina inaugura nova fábrica e loja em Caxias

Entre os doces, o grande destaque é o ursinho. Feito de mousse de chocolate meio amargo com recheio de Nutella, ele responde por 30% do faturamento da linha e é o campeão de vendas da coleção.

O ratinho, de mousse de cumaru com doce de leite, e o porquinho, de mousse de chocolate ao leite com recheio de óreo, também agradaram o público.

— O lançamento da Sweeties representa um passo importante para a Prawer, ampliando nosso portfólio que une sobremesas e sofisticação. Chegar a 15 mil unidades vendidas em três meses confirma não apenas a qualidade do produto, mas também a receptividade do público, que já elegeu o ursinho como seu favorito — diz o diretor-executivo da Prawer, José Augusto Freiberger.

Os valores de cada sobremesa variam de R$ 39 e R$ 59.

Festa para as crianças