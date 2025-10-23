Último final de semana de feirão da Tramontina em Carlos Barbosa com produtos a partir de R$ 5

Compras podem ser feitas em dinheiro, pix ou cartão de crédito. Divulgação / Tramontina

Se você perdeu o primeiro final de semana da 14ª edição do Outlet da Tramontina, em Carlos Barbosa, tem mais uma oportunidade amanhã, sábado e domingo para comprar itens a partir de R$ 5.

Leia Mais Feira de calçados em shopping de Caxias oferece descontos de até 70% neste fim de semana

O outlet ocorrerá no pavilhão em frente à Tramontina Factory Store (Rua Maurício Cardoso, 193): na sexta e sábado, das 9h às 17h, e domingo, das 9h às 16h. As compras podem ser feitas em dinheiro, pix ou cartão de crédito — com possibilidade de parcelamento em até cinco vezes sem juros.