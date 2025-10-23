Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Último final de semana de feirão da Tramontina em Carlos Barbosa com produtos a partir de R$ 5

Mais de 30 mil pessoas passaram pelo outlet entre os dias 17 e 19 

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS