Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Tudo em Grãos lança novos modelos de franquia e mira 12 novas operações por ano

Alex Xavier, sócio fundador da rede de franquias de Caxias do Sul, é o entrevistado do podcast Caixa-Forte desta semana

Juliana Bevilaqua

