Tudo em Grãos lança novos modelos de franquia e mira 12 novas operações por ano

Alex irá palestrar no Simpósio Estadual do Varejo no dia 22. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Alex Xavier, sócio fundador da rede de franquias Tudo em Grãos, é o entrevistado desta semana do podcast Caixa-Forte. Ele conta a história a empresa, criada em 2014, e fala do crescimento da marca ao longo dos anos.

Alex também conta as novidades: a Tudo em Grãos está lançando novos modelos de franquia. Um deles é o modular, com investimento na faixa dos R$ 199 mil.

O empresário estará na sétima edição do Simpósio Estadual do Varejo, em Caxias, no dia 22, e antecipa um pouco do que irá abordar em sua palestra.

Ouça no Soundcloud