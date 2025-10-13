Tramontina realiza feirão com mais de 150 mil itens e preços a partir de R$ 5 

Compras poderão ser feitas em dinheiro, pix ou cartão de crédito. Tramontina / Divulgação

Mais de 150 mil itens estarão à venda na 14ª edição do Outlet Tramontina neste e no próximo final de semana, em Carlos Barbosa. Os preços começam em R$ 5.

As compras poderão ser feitas em dinheiro, pix ou cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até cinco vezes sem juros. A expectativa é superar o público de 38 mil pessoas que passou pelo outlet em 2024.