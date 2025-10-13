Tramontina realiza feirão com mais de 150 mil itens e preços a partir de R$ 5 

Mais de 150 mil itens estarão à venda na 14ª edição do Outlet Tramontina neste e no próximo final de semana, em Carlos Barbosa. Os preços começam em R$ 5.
As compras poderão ser feitas em dinheiro, pix ou cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até cinco vezes sem juros. A expectativa é superar o público de 38 mil pessoas que passou pelo outlet em 2024.
O feirão ocorre de 17 a 19 e de 24 a 26 de outubro das 9h às 17h (sexta a sábado) e das 9h às 16h (domingos) no pavilhão em frente à Tramontina Factory Store, na Rua Maurício Cardoso, 193.