Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte


Trabalhadores da Serra usarão benefício de Natal em compras do dia a dia, diz pesquisa

 Levantamento realizado por empresa mostra o cartão como solução corporativa preferida de fim de ano para os usuários da região

