Trabalhadores da Serra usarão benefício de Natal em compras do dia a dia, diz pesquisa

Uma pesquisa interna da Green Benefícios, realizada entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro, mostra o cartão como solução corporativa preferida de fim de ano para os usuários da Serra.

Leia Mais 300 milhões de abelhas são alugadas para polinizar pomares de maçã em Vacaria

Dos participantes das empresas atendidas pela Green na região, 97,1% disseram preferir o cartão como benefício natalino ao invés de cestas prontas ou festas.

A maioria (47,5%) irá utilizar o benefício em compras do dia a dia, como farmácia e supermercado, o que explica a preferência; 43,5% destinarão o valor para itens da ceia; 5,6% para eletrodomésticos; e o restante para roupas e brinquedos. Foram ouvidas 3 mil pessoas, sendo 2,1% da Serra.

A Green Benefícios prevê aumento de 51% na emissão do Cartão Green Natal em 2025 na comparação com o ano anterior. A receita gerada pelo produto sazonal deve alcançar R$ 8,7 milhões — crescimento de 19%. O número de empresas que adotarão o benefício deve chegar a 1,6 mil, alta de 9% em relação a 2024.

Leia Mais Empresas da Randoncorp reduzem jornada de trabalho até o fim do ano