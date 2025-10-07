Trabalhadores da Serra usarão benefício de Natal em compras do dia a dia, diz pesquisa

Uma pesquisa interna da Green Benefícios, realizada entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro, mostra o cartão como solução corporativa preferida de fim de ano para os usuários da Serra.
Dos participantes das empresas atendidas pela Green na região, 97,1% disseram preferir o cartão como benefício natalino ao invés de cestas prontas ou festas.
A maioria (47,5%) irá utilizar o benefício em compras do dia a dia, como farmácia e supermercado, o que explica a preferência; 43,5% destinarão o valor para itens da ceia; 5,6% para eletrodomésticos; e o restante para roupas e brinquedos. Foram ouvidas 3 mil pessoas, sendo 2,1% da Serra.
A Green Benefícios prevê aumento de 51% na emissão do Cartão Green Natal em 2025 na comparação com o ano anterior. A receita gerada pelo produto sazonal deve alcançar R$ 8,7 milhões — crescimento de 19%. O número de empresas que adotarão o benefício deve chegar a 1,6 mil, alta de 9% em relação a 2024.
Os números contrastam com a retração registrada no ano passado, quando a emissão do cartão caiu 13% em relação a 2023, em virtude das enchentes de maio, quando muitas empresas anteciparam para o auxílio tradicionalmente entregue em dezembro.