Spaccio RAR de Gramado é a única unidade do RS que reúne trattoria e empório no mesmo espaço. Agência Join / divulgação

A jornalista Carolina Klóss colabora com a colunista Juliana Bevilaqua, titular deste espaço

Prestes a completar dois anos na Região das Hortênsias, o Spaccio RAR Gramado, da marca de alimentos criada com base nas iniciais do nome de Raul Anselmo Randon, se consolidou ao oferecer diversas experiências em um único local. No espaço de 300 metros quadrados, tem uma trattoria (a única franquia que tem trattoria e empório no mesmo lugar) com menu de alta gastronomia, um empório com mais de 450 produtos exclusivos, um wine bar com seleção especial de vinhos, além de um café.

O Spaccio RAR Gramado fica no complexo Porsch (Complexo Tour de France, Av. das Hortênsias, 3.400), no Centro, e lá é possível encontrar o que a marca tem de melhor em vinhos, queijos, azeites e charcutaria.