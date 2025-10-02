Sotaque gaúcho no vinho mineiro: caxiense é enólogo residente de vinícola de Minas e participa da Prowine

Thiago Sfreddo Hunoff está na Alma Gerais desde 2023. Tamires Galvão / Divulgação

Além de marcas da Serra, a ProWine São Paulo 2025 reúne profissionais da terrinha que trabalham em vinícolas de outros Estados. É o caso do caxiense Thiago Sfreddo Hunoff, enólogo residente da Alma Gerais, de Bom Sucesso, Minas Gerais, desde 2023.

Com formação em Bento Gonçalves e experiência de oito anos no mercado de vinhos de inverno, Hunoff busca contribuir para projetar o sul do estado mineiro como destino de enoturismo. A atuação do caxiense em Minas é um diferencial e representa a integração de diferentes tradições vitivinícolas e o encontro de identidades regionais distintas.

Nesta edição da ProWine, a Alma Gerais apresenta a linha de sauvignon blanc vinificada em inox e concreto, além do DUO, corte de syrah, sauvignon blanc e viognier.