Sorvete de graça? Freddo fará degustação em Caxias do Sul nesta quarta

Quiosque fica em frente à praça de alimentação. Milena Ortigara / Divulgação

A badalada gelateria argentina Freddo irá distribuir seu sorvete artesanal gratuitamente nesta quarta-feira (8) em Caxias. A ação ocorre das 18h às 21h no shopping Villagio, onde a marca acaba de abrir uma franquia. Com a distribuição, a Freddo oficializa a apresentação dos gelatos aos caxienses.

O quiosque fica em frente à praça de alimentação e oferece 24 sabores (incluindo três variações do clássico doce de leite e o novo pistacchio), além de cafés e milk shakes. Os gelatos são preparados na Argentina, sem conservantes, e transportados a -18ºC para Caxias.