Serra Summit começa nesta quinta-feira em Nova Prata com ex-ministro Paulo Guedes

Ministro do governo Bolsonaro palestra na tarde desta quinta. Luis Henrique Bisol / Divulgação

O desenvolvimento regional por meio do fortalecimento do empreendedorismo estará em pauta nesta quinta (9) e sexta-feira (10) no palco do Serra Summit, em Nova Prata. A segunda edição do evento de conexões e prospecções terá o economista e ex-ministro da Economia Paulo Guedes na palestra de abertura. Ele deverá abordar o panorama macro para nortear a tomada de decisão dos empresários.

O Serra Summit terá ainda palestrantes como Joarez José Piccinini (diretor de Relações Institucionais da Randoncorp), Fernando Freitas (fundador do TTDBRASIL), Diogo Serra (consultor certificado Mercado Livre), Emílio Finger (diretor da Racon Consórcios), Márcia Cristina Rigo (fundadora da MCR Consultoria Estratégica; Ricardo Cattani (head de vendas do Grupo Cris Arcangeli), Tarcísio Michelon (proprietário da Rede de Hotéis Dall'Onder e fundador da Associação Caminhos de Pedra) e Clemilda Thome, empresária.

A programação ocorre no turno da tarde na Sociedade Grêmio Pratense. Pela manhã, será realizado o Serra Summit Cidades. Nesse circuito, representantes de 15 cidades da região estarão reunidos para lapidar soluções em busca de desenvolvimento coletivo.

Estão previstos painéis com especialistas, líderes comunitários e representantes públicos, além da presença de startups e empresas apresentando soluções para os desafios regionais.

