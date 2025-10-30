Serra abre 30 novas agroindústrias familiares em 2025; região já tem mais de 300 empreendimentos

Inauguração da Vinícola Antiga Morada, em Garibaldi, no dia 23. Emater/RS-Ascar - Regional de Caxias do Sul / Divulgação

Com a abertura de dois empreendimentos em Garibaldi nos últimos dias e um em Monte Belo do Sul nesta sexta-feira, a Serra chega a 30 novos inclusos no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf) neste ano. São 324 no total.

As de Garibaldi são vinícolas: Antiga Morada Vinhos e Vivências, inaugurada no dia 23, e a Famiglia Postingher, no dia 27. As novidades se unem às comemorações dos 125 anos da cidade. Em Monte Belo, é uma agroindústria de massas, a Dona Francesca Cozinha Artesanal.

O aumento expressivo se deve ao espírito empreendedor das famílias rurais da região, ao crescimento dos mercados que são oferecidos, como feiras e exposições, à mudança na matriz produtiva, segundo o assistente técnico regional da Emater/RS-Ascar de Caxias do Sul na área de agroindústria, Ricardo Capelli.

Muitas agroindústrias começam como uma alternativa de renda e se acabam se tornando a principal fonte, especialmente para mulheres e jovens.

No dia 14, inaugura mais uma agroindústria, a vinícola Casa Hevian, em Vila Seca, Caxias. Os municípios da Serra com mais agroindústrias são Bento Gonçalves, Gramado, Nova Petrópolis, Vila Flores e Serafina Corrêa.

Conheça as novas agroindústrias

A Antiga Morada Vinhos e Vivências produz nove rótulos, entre vinhos finos e de mesa. A capacidade produtiva é de cerca de 7 mil garrafas por ano. Em até cinco anos, a vinícola quer chegar a 10 mil garrafas por ano.

A Vinícola Famiglia Postingher elabora vinhos e espumantes exclusivos e em baixíssimas quantidades. São dois vinhos tintos (marselan e merlot), um rosé de merlot, um branco chardonnay e um espumante método tradicional 18 meses de autólise.

A Dona Francesca Cozinha Artesanal fabrica espaguete, macarrão, talharim, tortéi, capelettis de carne e de frango e lasanhas artesanais de bolonhesa, frango, quatro queijos e blend de cogumelos.