Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Rubinho Barrichello é o novo rosto da Racon Consórcios em campanhas publicitárias

O piloto também contará com patrocínio da marca em seu carro e macacão durante a temporada na Nascar Brasil deste ano

