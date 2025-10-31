Rubinho Barrichello é o novo rosto da Racon Consórcios em campanhas publicitárias

A Racon Consórcios tem um novo embaixador. É o piloto Rubens Barrichello. A parceria foi anunciada na quinta-feira (29), no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).
Ele será a estrela da Racon em campanhas publicitárias nacionais em TV, rádio e redes sociais. Nelas, o piloto tratará de situações cotidianas de planejamento financeiro. Em um dos vídeos, Rubinho orienta um engenheiro da equipe sobre como trocar de carro sem comprometer o orçamento.
O piloto também contará com patrocínio da marca em seu carro e macacão durante a temporada na Nascar Brasil deste ano.