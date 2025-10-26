Restaurante de Canela retoma câmara dry aged com cortes maturados de até 60 dias; veja mais destaque de economia

Processo é tradicional em países como Argentina, Austrália e Estados Unidos. Capullo / Divulgação

A câmara de dry aged do Capullo, em Canela, voltou a ser usada pelo restaurante. Trata-se de uma estrutura de maturação a seco em parceria com a De Los Galtchos, empresa reconhecida pelo comércio e seleção de carnes premium.

No processo, tradicional em países como Argentina, Austrália e Estados Unidos, as peças descansam de 30 a 60 dias. O resultado é uma carne mais macia, com aromas e sabores concentrados. Um dos destaques do Capullo é o steak de dry aged 40 dias.

Novo serviço de cardiologia

O novo serviço de hemodinâmica do Círculo foi entregue na quinta-feira (23). Ele integra o projeto de expansão e modernização do hospital, que passa de R$ 8 milhões em investimentos. A estrutura é voltada ao atendimento de cardiologia.

Em busca do leão dourado

Promoção vale em todas as unidades do país. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Lanches na rede Mundo Animal podem render prêmios para a criançada. Na compra de um dos combos da promoção Alegria da Selva — Leonel Dourado, o cliente ganha um brinquedo surpresa. Quem encontrar o leão Leonel Dourado ganha prêmios como voucher de R$ 100 para consumo, tablet, patinete e bicicleta.