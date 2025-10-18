Resort em São Francisco de Paula promove degustações quinzenais com vinícolas da Serra

Iniciativa está com cronograma fechado até janeiro. Laura Galli / Divulgação

Uma nova experiência com vinhos foi criada pelo Divisa Experience Resort. O empreendimento em São Francisco de Paula oferece agora aos hóspedes degustação com uma série de vinícolas da Serra. Chamado de "A Hora do Vinho", o momento contempla dicas de harmonização e relatos sobre produção, origem e curiosidades.

O projeto é realizado a cada 15 dias aos sábados e, eventualmente, às sexta-feiras. A iniciativa está com cronograma fechado até janeiro e inclui as vinícolas Monte Sant'Ana (São Marcos), Garbo Enologia Criativa (Bento Gonçalves), Cave Antiga (Farroupilha), Bebber (Flores da Cunha), Zanotto (Vacaria) e Foppa & Ambrosi (Garibaldi), além de rótulos da importadora britânica Berkmann, especializada em vinhos do Velho Mundo.