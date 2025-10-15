Relatório de sustentabilidade de vinícola da Serra mostra avanços em governança, inclusão e meio ambiente

Os principais avanços desde a adoção da estratégia ESG, há dois anos, foram divulgados pela Cooperativa Vinícola Aurora nesta semana. O Relatório de Sustentabilidade 2024-2025, que segue normas internacionais, posiciona a empresa como a primeira vinícola de grande porte do Brasil alinhada às exigências da União Europeia e outros mercados mundiais.