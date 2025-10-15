Relatório de sustentabilidade de vinícola da Serra mostra avanços em governança, inclusão e meio ambiente

Os principais avanços desde a adoção da estratégia ESG, há dois anos, foram divulgados pela Cooperativa Vinícola Aurora nesta semana. O Relatório de Sustentabilidade 2024-2025, que segue normas internacionais, posiciona a empresa como a primeira vinícola de grande porte do Brasil alinhada às exigências da União Europeia e outros mercados mundiais.
Alguns pontos do relatório
- O Programa BPA (Boas Práticas Agrícolas) capacitou 576 cooperados em saúde, segurança e direitos humanos. A cooperativa investiu em mecanização, tecnologias agrícolas e comunicação sustentável, além de promover a inclusão de jovens e mulheres. O comitê Elas pelo Coop oferece cursos de liderança e o Programa Jovem Aprendiz do Campo contou com 25 novos participantes em 2025. O projeto Cooperar para Incluir impactou 500 pessoas com deficiência.
- A Aurora fortaleceu o Programa de Integridade e Compliance com treinamentos de 461 colaboradores, além de revisão de políticas e avaliação de riscos socioambientais em mais de 440 fornecedores. O Comitê de Sustentabilidade realiza análises mensais com áreas-chave da vinícola.
- O relatório apresenta o inventário de emissões de gases de efeito estufa, rastreabilidade da uva, gestão hídrica, coleta de embalagens e compensação de 630 toneladas de recicláveis via parceria com a Eureciclo.
- A Aurora também destinou para comunidades afetadas pela enchente de 2024 o valor de R$ 600 mil em infraestrutura e transporte de água e doações por meio de parceria com Sicredi Serrana e Corsan.
- A cooperativa renovou certificações ISO 9001 e FSSC 22000.
- Recebeu 264 mil toneladas de uva orgânica e colheu 100 mil quilos com Denominação de Origem (DO).
- A 7ª Vitis Aurora reuniu 4 mil participantes em debates sobre inovação e sustentabilidade.