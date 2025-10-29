Rede de hotéis investe R$ 3 milhões na modernização da unidade de Caxias do Sul

Como ficará o hotel após a reforma. Reprodução / Divulgação

Com investimentos de cerca de R$ 3 milhões, a unidade de Caxias do Sul da rede Swan Hotéis passa por uma repaginação. O projeto é assinado pelo arquiteto Francisco Tubino, do escritório MOV.IN Arquitetos e executado com execução da Cisplan Engenharia. A previsão de entrega da obra é primeiro semestre de 2026.

A intervenção contempla pintura da fachada com as cores do rebranding da marca, restaurante integrado ao lobby e renovação de 30 apartamentos na primeira etapa. As suítes passam a contar com design e mobiliário modernos, luminotécnica funcional em LED, tomadas com USB integrado e novas tevês smart.

O espaço fitness no terraço, integrado à piscina, também passará por renovação.