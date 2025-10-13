Rede de hotéis da Serra terá carta de águas após conquista inédita de sommelier de Canela

Natural de Canela, Gustavo Buske é head sommelier da Coleção Casa Hotéis. Casa Hotéis / Divulgação

Além das tradicionais cartas de vinhos, a Coleção Casa Hotéis terá seleção de águas em suas operações em breve. A novidade é motivada pelo prêmio conquistado pelo canelense Gustavo Buske, head sommelier da rede de hotéis da Serra.

Ele venceu, no início do mês, o primeiro concurso brasileiro de sommelier de águas minerais promovido pela Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-SP).

Conforme o Melhor Sommelier de Águas Minerais do país, a avaliação do líquido é tão complexa quanto a de um vinho, porque exige análise de corpo, pH, mineralidade, dureza, que pode ser comparada aos taninos, e virginalidade, que revela a pureza da fonte.

Conhecer bem os tipos de água é importante para indicar, por exemplo, a ideal para crianças, mães em amamentação e atletas ou para harmonizar com pratos e bebidas como café, vinhos, cervejas e chás.

Leia Mais Marca especializada em joias de prata reinaugura loja em espaço duas vezes maior em Caxias