Ravi assume medicina ocupacional da Randoncorp e projeta crescimento de 30% ao ano

A gestão da medicina ocupacional da Randoncorp no Brasil está agora sob responsabilidade da Ravi Saúde Corporativa. Com esse passo, a empresa caxiense projeta alcançar 50 mil vidas atendidas até 2026. A projeção de crescimento é de 30% ao ano.
No mercado desde 2022, a Ravi soma mais de 900 clientes e cerca de 30 mil colaboradores assistidos. Ela está presente também em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A equipe é formada por 100 profissionais distribuídos entre a sede em Caxias e a unidade de Farroupilha.
O plano de saúde dos funcionários da Randoncorp permanece com o SSI Saúde, operadora com 30 anos de atuação em assistência médica e que atende a mais de 22 mil beneficiários na Serra. O plano foi criado pelo empresário Raul Randon.