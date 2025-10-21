Quem é o mais rápido e preciso? Empresa do setor de luz e energia de Caxias lança desafio para eletricistas

Cinquenta profissionais do setor elétrico participam no próximo domingo do 1º Desafio dos Eletricistas organizado pela Magnani. A prova será prática e irá avaliar velocidade e conhecimento técnico na execução.

Os participantes competirão individualmente em um circuito que simula situações reais do dia a dia da profissão. Quem cumprir em menos tempo e com maior número de acertos será o grande vencedor. Os três primeiros colocados receberão como prêmio ferramentas e acessórios.