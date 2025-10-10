Quem é o empresário que criou a “Disney da colônia” em Caxias do Sul

Edson Tomiello, mais conhecido como Trovão, é o entrevistado da semana do podcast Caixa-Forte. O empresário construiu um parque temático em Ana Rech que recria um povoado da época da imigração italiana em Caxias.
A Villa Dei Troni tem 25 hectares e conta com edificações em tamanho real. A novidade abre ao público no dia 12 de outubro e funcionará de sexta a domingo, das 10h às 18h.
Nesta conversa, Trovão conta os motivos para criar a "Disney da colônia". Foram quatro anos e meio de obras e um alto investimento. Ele não fala em números, mas passa de R$ 40 milhões.
Trovão também narra a trajetória profissional. Ele começou como servente de pedreiro e depois ingressou no almoxarifado da Marcopolo. Hoje é acionista da companhia.