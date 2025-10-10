Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Quem é o empresário que criou a “Disney da colônia” em Caxias do Sul

Edson Tomiello, o Trovão, é o entrevistado da semana do podcast Caixa-Forte. Ele inaugura o parque temático Villa Dei Troni no domingo (12)

