Polenta para todos os gostos: Festival em Caxias do Sul servirá 80 quilos

Escondidinho de polenta será um dos pratos do festival. Festival da Polenta / Divulgação

Serão servidos 80 quilos de polenta na segunda edição do Festival da Polenta em Caxias do Sul nesta sexta-feira (3). A quantidade deve servir cerca de 200 pessoas. O evento gastronômico ocorre a partir das 19h30min no restaurante Cocanha (Rua Pedro Tomasi, 1.553, junto à igreja Cristo Redentor).

Vai ter polenta para cortar com linha, escondidinho de polenta, polenta mole e brustolada, omeletes, molho com frango e molho pomodoro, saladas, copa lombo e galeto assados na brasa, além de sagu com creme de baunilha de sobremesa e café.

Os ingressos custam R$ 95 e estão à venda pelo Sympla, no Instagram do Festival @festivaldapolenta, no Cocanha, no Hotel Letto Caxias e na Cia do Automóvel. Dez por cento da renda será destinada ao Centro de Valorização da Vida (CVV).