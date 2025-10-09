Paulo Guedes fala sobre economia e globalização na abertura do Serra Summit, em Nova Prata

Guedes foi ministro da Economia do governo Bolsonaro. Gustavo Santos / Divulgação

Principal atração da segunda edição do Serra Summit, em Nova Prata, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes abriu o evento na tarde desta quinta-feira (9) na Sociedade Grêmio Pratense. Durante cerca de uma hora, apresentou uma contextualização global, tanto de história quanto de economia. Falou, por exemplo, do crescimento da China e da guerra econômica entre o país asiático e os Estados Unidos.

Leia Mais De sacoleira a empresária: fundadora de marca de moda feminina inaugura nova fábrica e loja em Caxias

O ex-ministro evitou fazer projeções em relação ao Brasil, mas questionou a plateia se o país irá crescer mais ou menos em 2026. A resposta foi menos — no final de setembro, o Banco Central divulgou a projeção de crescimento de 1,5% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, e revisou a projeção para 2025, passando de 2,1% para 2% ao final deste ano.

Apesar disso, disse que o próximo ano promete ser de esperança e pediu resiliência dos empresários presentes. Para Guedes, o Brasil tem potencial para se tornar uma potência global.

— A matriz energética mais limpa e mais barata do mundo é nossa — destacou.

Migração

Guedes falou também de migração ao longo da história e de como o país recebeu no final do século 19 imigrantes que empreenderam. Agora, segundo ele, os casos são diferentes. Afirmou que "venezuelano não chega procurando emprego, chega procurando o Bolsa-Família."

A coluna não conseguiu dados nacionais, mas obteve com a Fundação de Assistência Social (FAS) os números de Caxias e não é o que eles mostram. Na cidade, são 1.947 venezuelanos recebendo o benefício. Em contrapartida, são 6.336 pessoas da Venezuela com carteira assinada em Caxias (números de julho de 2025 do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Leia Mais Escritório de advocacia caxiense completa 30 anos e lança projeto para fortalecer presença feminina no compliance

Há também os migrantes com trabalhos informais, como motoristas de aplicativo. Ou seja, um grande contingente de pessoas não só em busca de emprego, mas colocadas no mercado de trabalho.