Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Paulo Guedes fala sobre economia e globalização na abertura do Serra Summit, em Nova Prata

Evento ocorre na Sociedade Grêmio Pratense até esta sexta-feira (10)

