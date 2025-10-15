Parque do Caracol abre vagas de emprego em Canela

O Parque do Caracol e a Iter Fotografias, administradas pelo Grupo Iter, estão com 25 vagas de emprego abertas em Canela. São oportunidades para as áreas financeira, de atendimento e marketing e para jovem aprendiz.
Os candidatos devem enviar currículos para o e-mail trabalheconosco@cnct.com.br, informando a vaga desejada, ou se candidatar pelo site grupoiter.gupy.io.
As vagas são para contratação imediata e incluem vale transporte, além de vales refeição e alimentação, seguro de vida, plano de saúde, assistência odontológica, cartão Natal e auxílio creche.
Confira as vagas
- Condutor(a) de turismo de aventura (Parque do Caracol)
- Supervisor(a) de turismo de aventura (Parque do Caracol)
- Atendente (Parque do Caracol)
- Atendente de Fotografia - Foco em captação (Iter Fotografias)
- Fotógrafo(a) (Iter Fotografias)
- Analista financeiro pleno (Parque do Caracol)
- Supervisor de marketing (Parque do Caracol)