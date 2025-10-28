Parque com brinquedos gigantes de Canela abrirá unidade em Foz do Iguaçu

Com a expansão, a empresa passa a ter três unidades em funcionamento. Gustavo Merolli / Divulgação

Com operações em Canela, a Big Land amplia a atuação com a abertura de uma nova unidade em Foz do Iguaçu, no Paraná, em parceria com a Wonder Park. A inauguração do parque de jogos e brinquedos gigantes será em dezembro.

A Big Land de Foz terá 300 metros quadrados e irá reunir atrações como máquina de encolhimento, área kids e 10 dos tradicionais jogos e brinquedos gigantes. Os brinquedos estão em fase de construção e o processo de projetos, desenhos, programação, eletrônica, trabalho em madeira e acabamento tem assinatura de Sandro e Denis Schaulet, proprietários da marca.

Leia Mais Empreendimento em Nova Prata acompanha crescimento do setor de franquias no Brasil