Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Outubro Rosa: grife de Farroupilha lança linha de lenços e irá destinar parte da renda

Lançamento da Malacara está à venda nas lojas físicas (na Serra) e pelo site

