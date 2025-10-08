Outubro Rosa: grife de Farroupilha lança linha de lenços e irá destinar parte da renda

Coleção tem três modelos que levam nome de flores. Eduarda Batistel / Divulgação

Uma coleção especial de lenços é a novidade da Malacara para o Outubro Rosa. A linha tem três modelos que levam nome de flores — camélia, orquídea e jasmim — e trazem o laço rosa da campanha aplicado para ser usado durante todo o ano, afinal, conscientização é importante em todos os meses.

O lançamento está à venda nas lojas físicas da marca (Gramado, Farroupilha e Vale dos Vinhedos) e no site da Malacara. Cada lenço custa R$ 90 e parte do valor arrecadado com as vendas será doado a instituições da Serra que oferecem apoio a mulheres em tratamento contra o câncer.