Oportunidade: Círculo Saúde realiza feirão com 40 vagas para diversas áreas em Caxias do Sul

O Círculo Saúde realiza na quarta-feira (29) um feirão de empregos para diferentes cargos. São 40 vagas para técnico de enfermagem, enfermeiro, maqueiro, assistente de atendimento e de avaliação, higienizador, cozinheiro e auxiliar de Nutrição, além de estágios em enfermagem e arquitetura. Há oportunidades também para pessoas com deficiência (PCD).

O feirão ocorre das 9h às 16h, em frente ao setor de Recursos Humanos, junto ao Hospital do Círculo. Os candidatos devem levar currículo impresso. As gestoras das áreas de nutrição/cozinha farão as entrevistas às 10h, e as de higienização, às 15h. Para as demais vagas, o atendimento ocorrerá ao longo do dia, sem horário específico.