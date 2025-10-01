O que vinícolas da Serra levaram para a ProWine São Paulo

Desde terça-feira (30), mais de 1,5 mil marcas de 36 países estão reunidas na ProWine São Paulo 2025 — e muitas delas são da Serra. As vinícolas da região aproveitam a feira para apresentar seus produtos, fazer lançamentos e, claro, fechar negócios.

A expectativa é de que a ProWine gere R$ 250 milhões diretamente e impulsione novos acordos nos próximos meses, chegando a R$ 500 milhões até o fim do ano.

A coluna destaca rótulos de algumas empresas da Serra na ProWine e que já estão (ou logo estarão) nas prateleiras e lojas virtuais. A feira termina nesta quinta-feira (2).

Menor teor alcoólico

Below tem graduação alcoólica de 8%. Amitié / Divulgação

De olho na tendência de bebidas de baixo teor alcoólico, a Amitié apresenta oficialmente na ProWine o BeLow, um vinho branco leve com graduação de 8%, ideal para ser consumido geladinho. Ele é elaborado com a uva Trebbiano e custa R$ 59 no e-commerce da vinícola de Garibaldi.

Até então, o rótulo com menor teor alcoólico da Amitié era um Pinot Noir, com 11,8% de graduação.

Box, brut e homenagem

Caixa comemora os 25 anos do espumante Aquarela. Casa Perini / Divulgação

O moscatel Aquarela, um dos espumantes mais vendidos da Casa Perini, ganhou um box especial para comemorar seus 25 anos. São três garrafas com ilustrações do artista plástico caxiense Antonio Giacomin que os visitantes da ProWine podem conferir.

A vinícola levou também para a feira o Casa Perini Rubi, um brut rosé elaborado a partir de um blend das uvas Pinot Noir, Riesling Itálico e Chardonnay e com um cristal austríaco vermelho na garrafa; e o Matteo Perini, um vinho tinto fino seco produzido com a safra de 2020.

O rótulo é uma homenagem ao filho do diretor da vinícola Franco Onzi Perini.

Estreia e pré-lançamento

Linha Harmonia tem um vinho branco e um tinto. Viviane Somacal / Divulgação

Em sua estreia na ProWine, a vinícola Garibaldi fez o pré-lançamento da linha Harmonia. São dois vinhos, um branco (Chardonnay) e um tinto de quatro variedades (Merlot, Tannat, Ancellotta e Marselan), que celebram os 95 anos da cooperativa. O aniversário é em janeiro de 2026.

Espumante e cerveja

Enjoy Trebbiano tem edição limitada. Grupo Famiglia Valduga / Divulgação

No clima dos 150 anos da imigração italiana e da Famiglia Valduga, a Ponto Nero apresentou na ProWine a edição limitada do espumante Enjoy Trebbiano. A Brewine Leopoldina, também marca do grupo, levou a Italian Grape Ale Riesling Renano, cerveja feita com uvas e que recebeu medalha de ouro recentemente no European Beer Star 2025.

Identidade

A nova identidade visual da Boscato, de Nova Pádua, assim como os rótulos premiados, são apresentados ao público da ProWine. Um deles é Anima Vitis 2005, elaborado com cinco uvas.

A Visionária

Primeiro lote tem 1,3 mil garrafas numeradas. Jean Carlo Dal Alba / Divulgação

A Coleção Personas é a novidade da Casa Eva Vinhos e Vinhedos, de Flores da Cunha, na ProWine. "A Visionária" é o primeiro rótulo da linha que celebra as múltiplas facetas femininas por meio do vinho.

O rótulo foi desenhado artista visual Ritamar De Venz Francescatto, prima da família proprietária da Casa Eva. Uma fita de cetim acompanha cada garrafa, trazendo frases inspiradoras.

O primeiro lote tem 1,3 mil garrafas numeradas. O preço sugerido é de R$ 229.