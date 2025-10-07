"O papel do contador será muito mais de consultoria do que de tarefas", diz especialista em evento em Caxias do Sul

Ladmir Carvalho é fundador e presidente da Alterdata Software. Jonas Rosa / Divulgação

O papel do contador será muito mais de consultoria do que de tarefas. A afirmação é de Ladmir Carvalho, palestrante convidado do evento de comemoração dos 49 anos do Sescon Serra Gaúcha, realizado nesta terça-feira (7), na CIC Caxias.

Autor do livro Dicas de Gestão & Carreira de um Empreendedor e fundador e presidente da Alterdata Software, ele fez reflexões e provocações sobre as competências essenciais para o profissional do futuro — que valem não apenas para contadores.

Para Carvalho, o novo profissional deve, além de ter a capacidade de se adaptar e pensamento digital, conseguir antecipar tendências e trazer soluções para possíveis problemas. O contador do futuro precisa evitar, por exemplo, que uma empresa quebre.

Nesse sentido, a inteligência artificial deve ser encarada como uma aliada. A dica de Carvalho é usar a IA para o trabalho braçal e deixar as pessoas livres para terem ideias e insights.

— A revolução não é tecnológica apenas, mas de competências — destacou.

Durante o encontro, empresas associadas aniversariantes de 10 a 40 anos foram homenageadas pelo Sescon.