Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

"O empreendedor do futuro precisa ser o fio conector": as dicas de empresário no Serra Summit, em Nova Prata

Evento termina nesta sexta-feira (10)

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS