Novo robô da Unimed Serra Gaúcha para cirurgias de prótese de quadril e joelho será apresentado na Mercopar

Robô será usado no hospital da Unimed em Caxias. Thaís Bordin / Divulgação

Um novo equipamento será instalado no Centro de Cirurgia Robótica Unimed nos próximos dias, mas antes ele será apresentado na Mercopar, feira industrial que começa nesta terça-feira e segue até sexta em Caxias do Sul. Chamado de Robô Rosa (iniciais de Robotic Operative Surgical Assistant, que significa Assistente Cirúrgico Robótico), ele irá auxiliar em procedimentos cirúrgicos de prótese de quadril e joelho. O objetivo é garantir precisão no posicionamento dos implantes e nos cortes ósseos.

O equipamento é o segundo robô cirúrgico do complexo hospitalar da Unimed Serra Gaúcha. Ele permitirá planejamento cirúrgico personalizado em 3D, o que deverá resultar em mais segurança, menor dor no pós-operatório, mais durabilidade das próteses e recuperação mais rápida para o paciente.

— É uma tecnologia de apoio ao médico, que permanece no controle durante todo o procedimento. A ferramenta potencializa a precisão e amplia as possibilidades de personalização, proporcionando resultados mais seguros e previsíveis para os nossos pacientes — explica Thaís Bordin, coordenadora do Centro de Cirurgia Robótica Unimed.

Além do Robô Rosa, a Unimed Serra Gaúcha apresenta na Mercopar o programa Hospital Lar, um modelo de continuidade de assistência hospitalar em domicílio para casos de curta duração e baixa complexidade. A iniciativa oferece, por exemplo, raio-X portátil para realização de exames de imagem na casa do paciente.

Banco de talentos

Também nesta terça, a Unimed Serra Gaúcha dá início à ação Portas Abertas. Trata-se de uma iniciativa de recrutamento presencial que ocorrerá uma vez por semana até o fim do ano, em Caxias.

As entrevistas serão realizadas sempre às terças-feiras no Complexo Hospitalar Unimed (Rua Carlos Bianchini, 1.744, bairro Marechal Floriano): das 9h às 12h (para as áreas de higienização, cozinha, nutrição e atendimento) e das 14h às 17h (para as áreas técnicas e laboratoriais).

Os candidatos devem levar documento de identificação e currículo impresso. A ação contempla pessoas com deficiência (PCDs) e profissionais com mais de 50 anos.

Mais informações no site da Unimed Serra Gaúcha.