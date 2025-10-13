Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Novo robô da Unimed Serra Gaúcha para cirurgias de prótese de quadril e joelho será apresentado na Mercopar

Feira industrial abre nesta terça-feira no Centro de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul

