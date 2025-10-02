Na ProWine, Erick Jacquin brinda com espumante da Serra que leva seu nome: "muito tômpero e bolhas" 

O famoso chef francês Erick Jacquin esteve no estande da Casa Perini na ProWine, nesta quarta-feira (1º), para brindar com o espumante da vinícola que leva o nome dele. Ele foi recebido pelo patriarca Benildo Perini.
No Instagram, o chef naturalizado brasileiro postou um vídeo com a seguinte legenda: "Essa parceria com a Casa Perini tem muito tômpero e bolhas com esse espumante maravilhoso!"
Premiados caxienses
Duas vinícolas caxienses participam da ProWine no estande coletivo do Consevitis-RS em parceria com o Sebrae RS: Lovatel e Quinta Don Bonifácio.
Ambas foram premiadas no 28º Concurso dos Melhores Vinhos, Sucos de Uva e Espumantes. A Lovatel conquistou a premiação inédita La Traversata, inspirada na travessia dos imigrantes, mais quatro troféus.
A Quinta Don Bonifácio ganhou um troféu.