Marcopolo fecha acordo com Volvo Buses para vendas na Europa

A Marcopolo anunciou nesta sexta-feira (3) — às vésperas da abertura da Busworld Europa —, uma parceria com a Volvo Buses para a venda de ônibus completos na França e na Itália. A companhia caxiense havia comunicado em setembro a retomada das operações comerciais na Europa.
A Marcopolo irá produzir, na fábrica de Ana Rech, uma versão europeia do modelo rodoviário Paradiso G8 1200, equipado com o chassi Volvo B13R, nas configurações 4x2 e 6x2. A Volvo Buses atuará como contratante principal, assegurando as vendas e o suporte pós-venda dos veículos.
O modelo está em processo de homologação para operação em diferentes países europeus. A expectativa é que as primeiras entregas ocorram até o final de 2026.