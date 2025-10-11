Marca especializada em joias de prata reinaugura loja em espaço duas vezes maior em Caxias

Prata Tropical fica no térreo do shopping Prataviera. Jéssica Balsani / Divulgação

Em um espaço duas vezes maior do que o anterior, a loja Prata Tropical reabriu no shopping Prataviera nesta semana. A área passou de 70 metros quadrados para 145 metros quadrados.

Além de ampliar a unidade, localizada no térreo, a marca especializada em joias de prata aumentou a linha de produtos.

O projeto é do arquiteto Luciano Piccoli, da Ágora Arquitetura & Design. Durante a reforma, que durou cerca de 45 dias, a Prata atendeu na sala da frente, onde funcionava a joalheria Lumiére, fechada recentemente.