Marca de Nova Petrópolis lança cerveja envelhecida em barril de carvalho com edição limitada

Tem novidade no portfólio da Edelbrau. A cervejaria de Nova Petrópolis apresenta mais uma uma criação especial, a Edelbrau Tripel. Envelhecida em barril de carvalho americano, a cerveja passou por maturação de seis meses.
O lançamento tem tiragem limitada a cerca de 600 unidades e é apresentado em uma embalagem exclusiva, com caráter artesanal e colecionável. O valor é de R$ 59.
A Tripel é uma cerveja originária da Bélgica. Intensa, combina notas de frutas maduras, especiarias e um leve dulçor. Conforme a Edelbrau, harmoniza com pratos picantes, queijos fortes, massas com molhos cremosos e salmão.