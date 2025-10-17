Marca de Nova Petrópolis lança cerveja envelhecida em barril de carvalho com edição limitada

Edelbrau Tripel passou por maturação de seis meses. Edelbrau / Divulgação

Tem novidade no portfólio da Edelbrau. A cervejaria de Nova Petrópolis apresenta mais uma uma criação especial, a Edelbrau Tripel. Envelhecida em barril de carvalho americano, a cerveja passou por maturação de seis meses.

Leia Mais Empresa de telecomunicações reforça presença em Caxias com nova loja

O lançamento tem tiragem limitada a cerca de 600 unidades e é apresentado em uma embalagem exclusiva, com caráter artesanal e colecionável. O valor é de R$ 59.