Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Marca caxiense lança promoção de verão: achou o palito premiado, ganhou outro picolé

Campanha é válida em todos os pontos de venda e buffets licenciados da Urca no RS e Santa Catarina

Juliana Bevilaqua

