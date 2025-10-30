Marca caxiense lança promoção de verão: achou o palito premiado, ganhou outro picolé

Para tornar o verão mais refrescante e saboroso, a Urca lançou uma promoção que irá premiar consumidores. Quem comprar picolés das linhas Cremosos e Frutas da marca caxiense e encontrar o palito premiado, ganha outro. Aí é só trocá-lo em um ponto de venda Urca por outro picolé da mesma linha, gratuitamente.
A promoção é válida em todos os pontos de venda e buffets licenciados da marca no Rio Grande do Sul e Santa Catarina até o dia 30 de setembro de 2026 ou enquanto durarem os estoques. São 3 mil palitos premiados, no total.