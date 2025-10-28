Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Juventude abre loja oficial em shopping de Caxias do Sul

Nova operação funciona no mesmo horário do centro comercial, de segunda a sábado, das 9h às 20h

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS