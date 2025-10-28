Juventude abre loja oficial em shopping de Caxias do Sul

A torcida alviverde pode encontrar agora os produtos do time do coração no Shopping Prataviera. O Esporte Clube Juventude abriu a loja Nação Jaconera no térreo do tradicional ponto comercial da cidade.
No espaço, camisas oficiais de jogo nos modelos masculino, feminino e infantil, linha completa de itens casuais e camisas lendárias do alviverde, além de mantas, bandeiras, copos e kits comemorativos exclusivos do Juventude.
A nova loja tem 14 metros quadrados e funciona no mesmo horário do do shopping: de segunda a sábado, das 9h às 20h.