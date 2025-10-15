Indústria da Serra retoma exportações para América do Sul após destaque em feira nacional

Meber fica em Bento Gonçalves. André Majola / Divulgação

A fabricante de metais sanitários Meber embarcou neste mês as primeiras cargas de produtos do ano para Paraguai e Bolívia. O envio é resultado da participação da empresa, pela primeira vez, na Expo Revestir, em São Paulo, em março.

O evento proporcionou a criação de relacionamentos comerciais que levaram a Meber a retomar as exportações. A empresa de Bento Gonçalves já vendeu para a Bolívia e Paraguai, em 2020, e para outros países como Uruguai.

Os novos negócios e o interesse pelo portfólio manifestado por compradores na feira mobilizou a empresa a fortalecer o departamento de exportação.

— Temos soluções competitivas, tradição no mercado e inovação produtiva. Esses elementos se tornam ainda mais visíveis quando investimos na projeção de nossos diferenciais e, assim, vamos seguir, aumentando nossos vínculos com o setor da construção civil para consolidar cada vez mais a qualidade dos metais produzidos pela Meber — destaca o diretor executivo da Meber, Rogério Bortolini.