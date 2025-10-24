Imobiliária de alto padrão da Região das Hortênsias contabiliza meio bilhão de reais em negócios em 10 anos

Lincon Brito, fundador da Serra Prime. Dinarci Borges / Divulgação

Cerca de R$ 500 milhões em negócios foram gerados ao longo dos 10 anos de história da Serra Prime, imobiliária de alto padrão em Gramado e Canela. O empreendimento comemorou aniversário nesta semana e celebrou o marco que coincide com um período de aceleração.

O crescimento no volume de negócios em 2025 é de 87% e a média de assinaturas de novos contratos é de um a cada três dias. O Valor Geral de Vendas projetado para esse ano alcança R$ 165 milhões, o que representa um salto de 128% em relação a 2024. É um dos maiores índices de crescimento já registrados pela imobiliária.

Conforme o empresário Lincon Brito, a estratégia da Serra Prime acompanha a própria valorização da região.

— Quando a empresa foi fundada, há dez anos, o valor do metro quadrado na cidade era de R$ 6.648. Em 2025, segundo pesquisa da Brain, esse valor chegou a R$ 19.946. É uma valorização acumulada de 200% em 10 anos, reflexo de uma cidade que soube preservar seu charme, segurança e padrão europeu — diz.

Além das unidades em Gramado e Canela, a Serra Prime está presente em Itapema, no litoral de Santa Catarina. São mais de 45 funcionários nas três operações.