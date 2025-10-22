Hotel em Gramado transmite chegada do Papai Noel e presenteia espectadores com bônus de R$ 500

Papai Noel chega no hotel nesta quinta-feira (23). Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

O Papai Noel do Casa da Montanha, em Gramado, chega ao hotel nesta quinta-feira (23), às 17h, para alegria das crianças hospedadas que poderão se tornar ajudantes do bom velhinho. E quem acompanhar pelo Instagram do Casa a live de chegada do Noel terá R$ 500 de bônus no pacote de reserva.

A gurizada ainda pode aproveitar as atividades de outubro, mês dedicado às crianças. Os pequenos podem curtir a experiência "O Sonhador da Montanha", uma atração de duas horas em que eles exploram corredores e recantos do espaço como o deck do carrossel e a sala da lareira enquanto decifram pistas, coletam ingredientes e criam, em um laboratório secreto, a Poção Perfeita dos Sonhos.

A brincadeira é voltada a hóspedes de quatro a 12 anos. Cada criança recebe um kit com jaleco, chapéu, óculos e bolsa. O pacote custa R$ 1.690 mais 10% de taxa de serviço. São quatro sessões diárias e é preciso reservar a experiência.

Estratégia

O próximo Encontro com Associados Movergs/Sindmóveis, no dia 29, será com Felipe Beck, CEO da BetaHauss. Ele apresentará caminhos para empresas que desejam fortalecer resultados e construir uma estratégia sólida para 2026. O encontro ocorrerá às 8h30min, na sede das entidades, em Bento Gonçalves.

Associados não pagam. Não associados pagam R$ 50. Inscrições pelo link gzh.digital/encontrocomassociados

Congresso