Hotel de Gramado entra em novo ranking de melhores do Brasil e América do Sul

Hotel de Gramado entra em nova lista dos melhores da América Latina. Hotel Ritta Höppner / divulgação

Depois de, no início do ano, ter sido eleito como um dos melhores hotéis do mundo no Prêmio Travellers' Choice 2025, da plataforma TripAdvisor, o Ritta Höppner, em Gramado, agora faturou mais um prêmio. Neste último final de semana, a direção do empreendimento, um dos mais antigos e tradicionais da cidade, foi até a Europa para agora ser, também, "o melhor hotel boutique para casamentos e eventos do Brasil e América do Sul", do Signum Virtutis. Trata-se de um classificação concedida, desde 2013, pelo Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards, com sede em Londres, para celebrar a excelência dentro do turismo de luxo.

Adriana Hoppner, diretora do hotel, explica que o caráter "invitation only" do processo de seleção deste novo prêmio, em que apenas propriedades previamente indicadas por um seleto comitê podem ser avaliadas, reforça o nível de exclusividade do empreendimento.

Hotel está com local todo repaginado para eventos. Hotel Ritta Höppner / divulgação

E a nova distinção tem ligação com a realização de eventos, um dos "braços" do Ritta Höppner, conhecido pela ótima hospitalidade. Desde 2016, o espaço conta com uma capela linda e bem aconchegante para casamentos e batizados, além de um centro de eventos com capacidade para até 400 pessoas. Somente neste ano, o Ritta já fez mais de 80 celebrações. Lembrando, claro, que a gastronomia requintada oferecida pelo espaço também faz toda a diferença para os eventos - o hotel oferece há anos um tradicional chá da tarde (não deixem de conhecer, é aberto diariamente a não hóspedes também, a R$ 139), além de ser, na região, referência na culinária alemã com o cardápio bávaro (servido ao meio-dia e à noite, com reservas, a R$ 248).

— Temos dois chefs no hotel, um responsável pelos eventos, então é tudo feito com muita qualidade. Trabalhamos e viramos referência em eventos também — diz o gerente comercial do Rita, Mateus Schmitt.

O Ritta Höppner está em funcionamento desde 1958: são 10 mil metros quadrados de jardins, além dos apartamentos e dos chalés (alguns deles com piscina privativa dentro do quarto!).

E uma novidade quentinha por aí: o Ritta Höppner vai inaugurar, nos próximos dias, o Varanda Boutique Hotel by Ritta Höppner. Com apenas 18 quartos, o novo empreendimento no bairro Planalto promete ser com atendimento ainda mais exclusivo.

Hotel no melhores do mundo

No início deste ano, o Ritta Höppner ficou em 14º no ranking da TripAdvisor e foi o único representante do Brasil a entrar na lista dos 25 melhores hotéis do mundo — ele já esteve também na lista dos melhores pelo Travellers' Choice.

A premiação, que reconhece apenas 1% dos melhores hotéis do mundo com base em avaliações reais de viajantes, consagrou o Ritta como o único hotel da América do Sul presente no ranking dos 25 melhores do planeta — e o melhor do Brasil. O prêmio anual é baseado em milhões de avaliações e pontuações de viajantes no TripAdvisor ao longo de 12 meses.