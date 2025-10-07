Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Grife de moda masculina nascida no Rio de Janeiro abre loja em shopping de Caxias; veja mais destaques de economia 

Espaço terá 85 metros quadrados e equipe formada por seis funcionários

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS