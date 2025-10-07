Grife de moda masculina nascida no Rio de Janeiro abre loja em shopping de Caxias; veja mais destaques de economia 

Loja ficará ao lado da Granado. Reserva / Divulgação

Abre no dia 16 a primeira loja da Reserva em Caxias, no Villagio. A loja ficará ao lado da Granado, em um espaço de 85 metros quadrados. A equipe será formada por seis funcionários.

A Reserva nasceu em 2004, no Rio de Janeiro, e faz parte hoje do Grupo AR&Co (Arezzo&Co). É uma das principais marcas de moda masculina do Brasil.

Parrilla

Era para ter sido em julho, mas ficou para sábado (11) a primeira edição da Parrilla Serrana no cânion Itaimbezinho. O evento gastronômico no formato open food será das 11h30min às 16h ao ar livre na área do Parque Nacional de Aparados da Serra.

Os ingressos estão à venda no site da Urbia e custam a partir de R$ 130 para moradores locais. O valor não inclui estacionamento.

Jornada da Sustentabilidade

Dentro de um mês, ocorre a Jornada da Sustentabilidade na programação da 3ª Electric Move — Feira de Mobilidade Elétrica, Descarbonização e Transição Energética, em Caxias. Será no dia 8 de novembro (a feira começa no dia 6) e incluirá duas palestras e roda de conversa.