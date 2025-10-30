Gramado é destaque em buscas no Airbnb para novembro

Já em clima de Natal, Gramado é um dos principais destinos em alta nas buscas de hóspedes no AirBnb para novembro. Além dos finais de semana, o mês tem o feriado estendido do dia 20, Dia da Consciência Negra.
Além da cidade da Serra, destacam-se Ipojuca, em Pernambuco; Caldas Novas, em Goiás; e Belém, no Pará, sede da COP 30 em novembro de 2025.
Conforme o levantamento da plataforma, quem lidera o interesse por acomodações até o fim de novembro é a Geração Z (nascidos entre o final dos anos 1990 e início de 2010).