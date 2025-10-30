Gramado é destaque em buscas no Airbnb para novembro

Abertura do Natal Luz foi na semana passada. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Já em clima de Natal, Gramado é um dos principais destinos em alta nas buscas de hóspedes no AirBnb para novembro. Além dos finais de semana, o mês tem o feriado estendido do dia 20, Dia da Consciência Negra.

Além da cidade da Serra, destacam-se Ipojuca, em Pernambuco; Caldas Novas, em Goiás; e Belém, no Pará, sede da COP 30 em novembro de 2025.