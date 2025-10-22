Flores da Cunha irá sediar competição de vinhos organizada por concurso de Bruxelas 

Isadora Neumann / Agencia RBS

A próxima edição do Brasil Selection organizada pelo Concours Mondial de Bruxelles (Competição Mundial de Bruxelas) será realizada em Flores da Cunha. O município irá sediar o encontro entre 25 e 28 de outubro de 2026. A competição avalia e premia vinhos tintos, brancos, licorosos, espumantes e destilados.

A novidade foi apresentada nesta terça-feira (21) durante jantar na Escola de Gastronomia da UCS em Flores da Cunha com a presença de jurados que participam da edição deste ano, realizada em Bento Gonçalves — as avaliações são feitas desde segunda (20) por degustadores brasileiros e internacionais e terminam nesta quarta-feira (22).

A realização do evento em Flores da Cunha é uma importante vitrine para a cidade, a maior produtora de vinhos do país. Flores, aliás, busca ser a Capital Brasileira da Vindima. Um projeto de lei do deputado federal Afonso Hamm (PP) confere ao município o título.