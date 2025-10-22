Feira de calçados em shopping de Caxias oferece descontos de até 70% neste fim de semana

Feira ocorrerá em frente à loja Samsung. Villagio Caxias / Divulgação

De sexta (24) a domingo (26), o Villagio Caxias realiza uma feira de sapatos com descontos de até 70%. A ação ocorrerá em frente à loja Samsung e terá calçados femininos, masculinos e infantis.

Entre as lojas participantes, Jorge Bischoff, Usaflex, Spirito Santo, Lobster, Trópico, Crocs, Schutz, Arezzo, Luiza Barcelos, Melissa e Luz da Lua.

R$ 4 milhões movimentados

Em pouco mais de mês, o Programa de Benefícios do Villagio Caxias já tem quase 5 mil clientes cadastrados. A iniciativa foi lançada no início de setembro e distribui descontos em lojas e estacionamento, além de dar brindes de lojas participantes. Neste período, foram movimentados pelo aplicativo cerca de R$ 4 milhões.

Para participar do programa é preciso se cadastrar no app do shopping e enviar suas notas de compras. A cada nota, o saldo no aplicativo aumenta e o cliente sobe categoria.